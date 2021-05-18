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Самолет из Молдавии получил повреждения при посадке в аэропорту Домодедово
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет из Молдавии получил повреждения при посадке в аэропорту Домодедово

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Следственный комитет организовал проверку из-за повреждений севшего в столичном аэропорту Домодедово самолета из Молдавии. Об этом рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По предварительным данным, самолет Air Moldova получил повреждения хвостовой части при посадке в аэропорту Домодедово во вторник, 18 мая. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно из Молдавии следовало по маршруту Кишинев — Москва.

Ранее стало известно, что почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.

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ДомодедовосамолетМолдавия
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