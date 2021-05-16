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Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Евгения Владимирова

Транспорт
Россия, Москва, аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева Карта всех событий

Почти 20 авиарейсов задержано и отменено в аэропортах столицы.

В аэропорту Внуково задержан один рейс и отменено три, в Домодедово восемь рейсов задержали и четыре отменили. В Шереметьево задержано два рейса и отменен один, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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