Виновника ДТП на Волгоградском проспекте в Москве доставили в полицию

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к1 Карта всех событий

В полицию доставили 17-летнего жителя Подмосковья, который устроил ДТП на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО во вторник, 18 мая.

— На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия, — приводит слова начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковника внутренней службы Владимира Васенина сайт МВД.

Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

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