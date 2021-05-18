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МФЮА: Виновник ДТП угнал машину у отца
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

МФЮА: Виновник ДТП угнал машину у отца

Марина Найденкова

Илья Ашуров

Происшествия
32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Водитель, по вине которого произошло ДТП на Волгоградском проспекте, пытался избежать аварийной ситуации. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

В университете уточнили, что виновника происшествия зовут Алиев Эльмар Танрыверды оглы. Он учится на первом курсе МФЮА. Успеваемость юноши оценивают как удовлетворительную. Также в университете прокомментировали произошедшее ДТП.

— У нас есть информация со слов очевидцев. По их словам, он уклонялся от столкновения с другим автомобилем. Хотел избежать аварийной ситуации и въехал в здание, к сожалению. Угнал машину у отца. Автомобиль, от которого он уклонялся, уехал с места происшествия, — сказал собеседник «ВМ».

Кроме того, в МФЮА отметили, что с места происшествия были госпитализированы две девушки «с легкими травмами». Еще одной пострадавшей оказали психологическую помощь прямо на месте ДТП.

Напомним, во вторник, 18 мая, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

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