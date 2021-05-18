МФЮА: Виновник ДТП угнал машину у отца

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32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

Водитель, по вине которого произошло ДТП на Волгоградском проспекте, пытался избежать аварийной ситуации. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московского финансово-юридического университета (МФЮА).

В университете уточнили, что виновника происшествия зовут Алиев Эльмар Танрыверды оглы. Он учится на первом курсе МФЮА. Успеваемость юноши оценивают как удовлетворительную. Также в университете прокомментировали произошедшее ДТП.

— У нас есть информация со слов очевидцев. По их словам, он уклонялся от столкновения с другим автомобилем. Хотел избежать аварийной ситуации и въехал в здание, к сожалению. Угнал машину у отца. Автомобиль, от которого он уклонялся, уехал с места происшествия, — сказал собеседник «ВМ».

Кроме того, в МФЮА отметили, что с места происшествия были госпитализированы две девушки «с легкими травмами». Еще одной пострадавшей оказали психологическую помощь прямо на месте ДТП.

Напомним, во вторник, 18 мая, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех пешеходов в Москве. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

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