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Появились фото с места ДТП на Волгоградском проспекте
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Появились фото с места ДТП на Волгоградском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
32к1, Волгоградский проспект, Москва, Россия Карта всех событий

В Сети появились фотографии с места ДТП на Волгоградском проспекте, в результате которого пострадали четыре пешехода. Кадры были опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» во вторник, 18 мая.

На одной из фотографий видно, что автомобиль ВАЗ врезался в стену здания.

Появились фото с места ДТП на Волгоградском проспектеФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил четырех человек. Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте.

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Волгоградский проспектДТПфото
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