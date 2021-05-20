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Бизнесмен хотел открыть прачечную в Подмосковье и лишился более 11 миллионов рублей
Фото: moscow-live

Бизнесмен хотел открыть прачечную в Подмосковье и лишился более 11 миллионов рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Химки Карта всех событий

Мошенники получили от предпринимателя более 11 миллионов рублей, после чего обвинили его компанию в неуплате средств за предоставленные услуги. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», в середине 2020 года подмосковный предприниматель решил создать собственную прачечную в Химках. Для продвижения нового бизнеса он обратился в компанию, которую нашел в Сети. Руководитель последней с радостью «взял в оборот» бизнесмена. Он заявил, что услуги по продвижению прачечной обойдутся в 11,8 миллиона рублей. Бизнесмен согласился и передал недобросовестной компании более 11 миллионов рублей.

Однако в марте этого года бизнесмен получил от своего контрагента претензию о неуплате средств за «оказанные услуги». По данному факту проводится проверка.

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ПредпринимательбизнесменХимки
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