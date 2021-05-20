Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Мусы Джалиля Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», его задержали на улице Мусы Джалиля. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, девушку похитили, избили и изнасиловали трое мужчин. По словам пострадавшей, поздним вечером в субботу в районе дома 2 на улице Псковской неизвестные мужчины пригласили ее сесть в их автомобиль. После этого они силой привезли ее в квартиру, где насильно удерживали в течение нескольких часов. Несчастная подверглась избиению и сексуальному насилию. Спустя какое-то время девушку отпустили.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей носа и ушибы. По данному факту правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Насильственные действия сексуального характера».

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