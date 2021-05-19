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Неизвестные похитили и изнасиловали девушку на северо-востоке Москвы
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Неизвестные похитили и изнасиловали девушку на северо-востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
дом 2 на улице ПсковскаяКарта всех событий

Несколько мужчин на автомобиле похитили, избили и изнасиловали девушку на северо-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 19 мая.

По словам пострадавшей, поздним вечером в субботу в районе дома 2 на улице Псковской неизвестные мужчины пригласили ее сесть в их автомобиль. После этого они силой привезли ее в квартиру, где насильно удерживали в течение нескольких часов. Несчастная подверглась избиениям и сексуальному насилию, после чего девушку отпустили.

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом костей носа и ушибы. По данному факту правоохранители возбудили уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее сообщалось, что мужчина, пытавшийся заживо сжечь двух женщин и ребенка, предстанет перед судом.

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