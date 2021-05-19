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Мужчина, пытавшийся заживо сжечь двух женщин и ребенка, предстанет перед судом
Фото: МВД

Мужчина, пытавшийся заживо сжечь двух женщин и ребенка, предстанет перед судом

Анастасия Колоскова

Происшествия

В городе Пушкине перед судом предстанет 55-летний приезжий из соседнего государства, обвиняемый в покушении на убийство трех человек, в том числе ребенка, а также в совершении разбоя и уничтожении имущества. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 19 мая.

В январе этого года мужчина с целью наживы незаконно проник в частный дом в городе Пушкине. Там он совершил разбойное нападение на двух женщин, требуя у них деньги и мобильные телефоны. Одну из них он несколько раз ударил гвоздодером, а затем потребовал, чтобы они связали друг друга. После этого злоумышленник облил горючей жидкостью пол в комнате, в которой находились две женщины и маленький ребенок, и поджог помещение. Потерпевшие смогли выбраться из горящей комнаты невредимыми.

Следователям удалось установиться личность подозреваемого и задержать его. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Ранее неизвестные с ножом напали на москвича в подъезде.

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