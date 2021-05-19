Неизвестный, угрожавший подростку ножом в лифте, задержан в Москве

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улица Академика Миллионщикова, дом 7, корпус 1. Карта всех событий

В Москве задержан неизвестный по факту разбойного нападения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Инцидент произошел в понедельник, 17 мая, по адресу улица Академика Миллионщикова, дом 7, корпус 1.

Полицией установлено, что неизвестный в лифте угрожал несовершеннолетнему предметом, похожим на нож. Преступник похитил у десятиклассника телефон и скрылся. Материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.

Позже 43-летний безработный был задержан на проспекте Андропова.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее «ВМ» писала, что один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Четыре балкона загорелись на площади десять квадратных метров. В настоящее время возгорание в жилом доме ликвидировали.

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