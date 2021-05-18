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Спасатели вытащили из столичных водоемов двух тонувших человек
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Спасатели вытащили из столичных водоемов двух тонувших человек

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Мещерский пруд Карта всех событий

На водоемах Москвы во вторник, 18 мая, спасли двух тонувших человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Уточняется, что сотрудниками ГКУ «Московская городская поисково-спасательной служба на водных объектах» на столичных водоемах отмечено свыше 18 тысяч отдыхающих, так как погода в Москве стоит жаркая.

— На Мещерском пруду вахтенным наблюдателем ПСС «Мещерская» был замечен терпящий бедствие человек. По спасательной тревоге на катере выдвинулась дежурная смена в составе начальника станции Джамболата Джалюкова и спасателя первого класса Константина Анисимова. В 20 метрах от берега тонущему был подан спасательный круг. Пострадавшего 2003 года рождения подняли на катер, доставили на станцию, где оказали первую помощь, — сказано в сообщении.

Также при патрулировании акватории Терлецкого пруда спасатели заметили тонущего человека. В 15 метрах от берега с глубины около одного метра спасателем Сергеем Рябовым был поднят мужчина. 40-летнего пострадавшего доставили на станцию, где оказали первую помощь и передали медикам, сообщает агентство «Москва».

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