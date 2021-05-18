Спасатели вытащили из столичных водоемов двух тонувших человек

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Мещерский пруд Карта всех событий

На водоемах Москвы во вторник, 18 мая, спасли двух тонувших человек. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Уточняется, что сотрудниками ГКУ «Московская городская поисково-спасательной служба на водных объектах» на столичных водоемах отмечено свыше 18 тысяч отдыхающих, так как погода в Москве стоит жаркая.

— На Мещерском пруду вахтенным наблюдателем ПСС «Мещерская» был замечен терпящий бедствие человек. По спасательной тревоге на катере выдвинулась дежурная смена в составе начальника станции Джамболата Джалюкова и спасателя первого класса Константина Анисимова. В 20 метрах от берега тонущему был подан спасательный круг. Пострадавшего 2003 года рождения подняли на катер, доставили на станцию, где оказали первую помощь, — сказано в сообщении.

Также при патрулировании акватории Терлецкого пруда спасатели заметили тонущего человека. В 15 метрах от берега с глубины около одного метра спасателем Сергеем Рябовым был поднят мужчина. 40-летнего пострадавшего доставили на станцию, где оказали первую помощь и передали медикам, сообщает агентство «Москва».

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