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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий

Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером во вторник, 18 мая, в жилом доме в районе города Долгопрудный. Четыре балкона загорелись на площади десять квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.

В настоящее время возгорание в жилом доме ликвидировали.

Ранее сообщалось, что пожарные обнаружили два тела в квартире на юге Москвы.

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