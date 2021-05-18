Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Россия, Москва, Ангарская улица Карта всех событий
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером во вторник, 18 мая, в жилом доме в районе города Долгопрудный. Четыре балкона загорелись на площади десять квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек.
В настоящее время возгорание в жилом доме ликвидировали.
Ранее сообщалось, что пожарные обнаружили два тела в квартире на юге Москвы.
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