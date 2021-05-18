Прокуратура запросила 12 лет колонии для обвиняемого в убийстве стюардессы в ТиНАО

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Прокуратура запросила 12 лет колонии строгого режима для 27-летнего Никиты Енина, которого обвиняют в убийстве стюардессы в ТиНАО. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Молодой человек раскаялся и признался в содеянном.

Прокуратура в Щербинском районном суде призвала приговорить Енина к 12 годам колонии строгого режима, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний виновник ДТП на Волгоградском проспекте купил машину в интернете.

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