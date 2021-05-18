Пожарные обнаружили два тела в квартире на юге Москвы

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Россия, Москва, Загорьевский проезд, 9/12 Карта всех событий

Пожарные обнаружили два тела в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во вторник, 18 мая, по адресу Загорьевский проезд, дом 9/12. Пожарные вскрыли дверь в одну из квартир дома, после чего обнаружили в помещении два трупа. Причина смерти не уточняется.

Ранее сообщалось, что тело новорожденной девочки обнаружили в Пензенской области.

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