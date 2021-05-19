Неизвестные с ножом напали на москвича в подъезде

Фото: Анна Быкова

Арбат дом 51 строение 1 Карта всех событий

Житель столицы обратился в полицию после разбойного нападения в подъезде собственного дома в центре Москвы. Об этом в среду, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером во вторник, 18 мая, 43-летний мужчина возвращался домой, когда на него в подъезде дома напали трое неизвестных. Один из нападавших был вооружен ножом и, угрожая мужчине, потребовал, чтобы тот отдал имеющиеся при нем деньги. Однако злоумышленники не довели начатое до конца и скрылись, так ничего и не похитив. Уточняется, что инцидент произошел в доме 51, строение 1, на Арбате.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском в подъезде было найдено тело 18-летней девушки, которую избили до смерти.

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