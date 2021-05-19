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Пьяный самбист избил прохожего в центре Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru

Пьяный самбист избил прохожего в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники полиции задержали 24-летнего спортсмена, который в пьяном состоянии в центре столицы избил приезжего мужчину. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Инцидент произошел у ресторана на улице Большой Дмитровке. Между 24-летним мужчиной и спортсменом произошел конфликт. В результате последний избил оппонента, применив к нему навыки боевых приемов.

Пострадавшего госпитализировали. Позже задержанный спортсмен пояснил, что ввязался в драку, будучи в нетрезвом состоянии, из-за личной неприязни к мужчине.

Пьяный самбист избил прохожего

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. По словам источника «ВМ», задержанный спортсмен — самбист.

Ранее сообщалось, что 18-летнюю девушку до смерти избили в подъезде в Подмосковье.

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