Похитивших в Подольске ребенка женщин приговорили к 3 и 5 годам лишения свободы

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Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Двух женщин, похитивших младенца в Подольске, приговорили к 3 и 5 годам колонии общего режима, а соучастник преступления получил 2 года условно. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

В декабре 2020 года подсудимые выкрали ребенка из квартиры женщины. Они убедили мать малыша в том, что ему необходима срочная медицинская помощь. После чего женщины скрылись на машине, которой управлял их сообщник.

— Приговором Подольского городского суда две женщины признаны виновными, им назначено наказание в виде 3 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде двух лет условно, — заключила Врадий.

Преступников осудили по уголовной статье «Похищение человека».

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