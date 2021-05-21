Третьеклассник угрожал учителю изнасилованием в Таганроге. Видео

Фото: Telegram/360tv

В Сети распространяется видео, снятое в одной из школ Таганрога. Ученик третьего класса вышел к доске и стал угрожать педагогу изнасилованием. Под смешки и подбадривания одноклассников мальчик начал закатывать рукава.

— Ребят, щас будем … училку. Училку щас буду... Щас будет кровище, — заявил ребенок и стал неуверенно подходить к учителю.

Видео: Telegram-канал «360»

Педагог молча смотрит на мальчика и не реагирует на мат. После эмоционального выступления ученика она спокойно предлагает дописать контрольную работу остальным.

По данным регионального издания RostovGazeta, директор школы, где произошел инцидент и представители управления образования города Таганрога отказались давать комментарии.

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