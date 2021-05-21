СК завел дело после нападения школьника на учительницу в Пермском крае

Фото: СК РФ

После нападения школьника на учителя в пермском городе Березники возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) в пятницу, 21 мая.

Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Уголовное дело возбуждено по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», отмечается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что школьник напал с ножом на 74-летнюю учительницу на уроке в пермских Березниках. Преподавателя госпитализировали.

По данным СМИ, нападавший — 16-летний подросток. По предварительным данным, конфликт между ним и преподавателем произошел на уроке физики. Подросток достал нож и дважды ранил учителя в шею, а затем в грудь. Так якобы ученик отомстил за плохие оценки.

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