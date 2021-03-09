Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожарные потушили возгорание в строительных бытовках на Ленинградском проспекте
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожарные потушили возгорание в строительных бытовках на Ленинградском проспекте

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

На Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар в одноэтажных бытовках, расположенных на стройплощадке. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в помещении загорелись личные вещи. Площадь возгорания в двух стоящих рядом бытовках составила около 30 квадратных метров.

Пожарные потушили возгорание в строительных бытовках на Ленинградском проспектеВозгорание на Ленинградском проспекте / Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Происшествие обошлось без пострадавших.

Читайте также: Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке столицы

Ленинградский проспектпожарстроительные бытовки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте