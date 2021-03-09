Пожарные потушили возгорание в строительных бытовках на Ленинградском проспекте

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

На Ленинградском проспекте в Москве произошел пожар в одноэтажных бытовках, расположенных на стройплощадке. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что в помещении загорелись личные вещи. Площадь возгорания в двух стоящих рядом бытовках составила около 30 квадратных метров.

Возгорание на Ленинградском проспекте / Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

Происшествие обошлось без пострадавших.

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