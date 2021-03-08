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Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке столицы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Енисейская улица, 16/21 Карта всех событий

Один человек пострадал при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы, его передали врачам. Об этом сообщается в понедельник, 8 марта, на сайте ГУ МЧС по городу.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Енисейская, 16/21 поступило в 01:37. Возгорание происходило на четвертом этаже жилого дома, горели личные вещи и мебель.

В 02:08 пожар полностью потушили. В ходе тушения возгорания сотрудники МЧС спасли семь человек, из них двоих грудных детей.

Площадь пожара не уточняется.

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