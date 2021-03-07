Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Боровский проезд, 20 Карта всех событий

Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома на западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 марта, по адресу Боровский проезд, дом 20. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

В результате пожара один человек погиб, еще один человек пострадал, уточнил собеседник «ВМ».

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