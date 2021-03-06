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Пожар на территории торгового центра ликвидировали в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар на территории торгового центра ликвидировали в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 211к1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на территории торгового центра на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в субботу, 6 марта, по адресу проспект Мира, владение 211. Возле торгового центра загорелись помещения для бытовых нужд. Позже из них начали эвакуировать баллоны с газом.

Уточняется, что в настоящее время из очага возгорания эвакуировали два пропановых и четыре кислородных баллона с газом.

Ранее сообщалось, что рядом с торговым центром загорелись три бытовки, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

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