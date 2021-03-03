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Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков задержан в Подмосковье
Фото: moscow-live.ru

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков задержан в Подмосковье

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Московская область, Лосино-Петровский Карта всех событий

Полицейские задержали 31-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном обороте наркотических средств. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В автомобиле задержанного и в его квартире были обнаружены и изъяты электронные весы, пластиковые и стеклянные колбы, пакет с фольгой, противогаз и четыре полимерных пакета с веществом светлого цвета. После химического исследования было установлено, что это амфетамин общей массой более 790 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств и психотропных веществ». Мужчину заключили под стражу.

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