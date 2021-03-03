Подозреваемый в кражах автомобилей задержан на юго-востоке Москвы

Фото: moscow.sledcom.ru

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Марьино Карта всех событий

Полицейские задержали приезжего, которого подозревают в краже двух автомобилей в районе Марьино. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

В полицию с заявлениями о краже иномарок обратились 32-летний и 46-летний местные жители. Сумма ущерба составила два миллиона рублей.

Выяснилось, что под предлогом дальнейшей покупки автомобиля злоумышленник подменял ключи при личной встрече с потерпевшими. Один из автомобилей он успел продать, вторую машину нашли по месту жительства задержанного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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