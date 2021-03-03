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Злоумышленники под видом сотрудников санатория обманули москвичку на 25 тысяч рублей
Фото: moscow-live

Злоумышленники под видом сотрудников санатория обманули москвичку на 25 тысяч рублей

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово Карта всех событий

Жительница столицы стала жертвой неизвестных, которые под видом продажи путевки в санаторий выманили у нее 25 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратилась 40-летняя москвичка, которая рассказала, что ее пожилая мать нашла в интернете объявление о продаже путевок в санаторий. Женщина решила воспользоваться данными услугами и забронировать место. На электронную почту ей пришла квитанция и договор об оказании услуг. Она оплатила полную стоимость путевки со своей банковской карты.

Позже пострадавшая выяснила, что указанный на сайте санаторий давно не работает, а дозвониться до представителей организации невозможно. Сумма ущерба составила 25 200 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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район Лефортовополициямошенничество
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