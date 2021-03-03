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Мошенники стали получать личные данные россиян под видом выплат с «Госуслуг»
Фото: freepik.com

Мошенники стали получать личные данные россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Анастасия Волоснова

Общество

Мошенники начали получать информацию о банковских картах жителей России, высылая на электронную почту фейковые предложения о социальных выплатах якобы с «Госуслуг».

Уточняется, что в начале и конце подобных сообщений находятся логотипы «Госуслуг», а также соответствующий порталу шрифт и ссылки. В письме мошенники предлагают указать номер СНИЛС и банковской карты для получения социальных компенсаций.

О том, что письмо отправлено злоумышленниками, указывает неизвестный адрес почты: info@mybusinessplan.ru.

По словам экспертов, подобные схемы позволяют мошенникам получать доступ к аккаунтам с личными данными россиян. По данной информации злоумышленники могут оформить на жителей России кредитные договора, считают специалисты.

— При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала «Госуслуг» на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека, — отметил эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

При получении подобный мошеннических писем необходимо сменить пароль и написать в техподдержку сайта «Госуслуги», сообщает РИА Новости.

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