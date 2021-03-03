Москвичам расскажут, как открыть свое дело на очном курсе центра «Моя карьера»

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Специалисты центра «Моя карьера» расскажут москвичам, как открыть свое дело на очном курсе «Акселератор самозанятости». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Участников курса научат основам предпринимательской деятельности. Москвичам объяснят, как создать дополнительный источник заработка на лекциях и вебинарах. Итогом курса станет презентация товаров и услуг, которые разработают участники программы.

— Задача центров занятости — поддержать и помочь, заложить прочную базу для работы на себя с пониманием основ и возможностей, которые дает город. Именно поэтому мы запускаем первый в этом году очный курс «Акселератор самозанятости». Мы видим, что сегодня есть спрос на такие программы. И самое главное — результат, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Анастасии Раковой, курс поможет москвичам начать двигаться к мечте.

Уточняется, что прошлый курс прошли более 70 жителей столицы. Участникам рассказали, как найти первых клиентов и разобраться в финансовых и юридических вопросах.

— Курс помог мне грамотно оформить свой продукт, определить каналы продаж и научил работать с клиентами. Все спикеры прекрасно донесли информацию и ответили на все возникающие вопросы. И что немаловажно, в группе сложилась максимально доверительная атмосфера, мы все общаемся до сих пор, — поделился впечатлениями участник курса Василий Тетерин.

Программа стартует 16 марта и будет длиться три недели. Для участия необходимо пройти регистрацию.

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