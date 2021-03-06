Возгорание рядом с торговым центром произошло на севере Москвы
Россия, Москва, проспект Мира, 211к1 Карта всех событий
На севере Москвы произошло возгорание рядом с торговым центром. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел утром в субботу, 6 марта, по адресу проспект Мира, владение 211. На территории торгового центра загорелись три бытовки. Уточняется, что из бытовок эвакуировали два пропановых и восемь кислородных баллонов с газом. После эвакуации баллоны охладили.
По словам администрации, людей в помещениях нет.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
В настоящее время пожарные локализовали возгорание, уточнил собеседник «ВМ».
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