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Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Московской области пресекли деятельность нарколаборатории и задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в квартире подозреваемого в Балашихе нашли мобильный телефон, ноутбук, банковские карты, стеклянные колбы, электронные весы, емкость с желтой жидкостью, банку и пакет с порошкообразным и комкообразным веществами.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством амфетамином и его прекурсором, общая масса которых составила около 100 граммов.

Подозреваемый рассказал, что не только синтезировал наркотики, но и распространял их среди своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, задержанный заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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