Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полицейский случайным выстрелом тяжело ранил нарушителя в Новосибирской области
Фото: moscow-live

Полицейский случайным выстрелом тяжело ранил нарушителя в Новосибирской области

Полина Долганова

Происшествия

Инспектор ДПС случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего нарушителя ПДД в Новосибирской области. Об этом в субботу, 29 мая, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

Инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» в пятницу, 28 мая. Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника ДПС, а продолжил ехать в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время машина свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились в разные стороны.

Позже полиция задержала одного из нарушителей, а двое других пассажиров авто вернулись к машине и начали оказывать сопротивление. В это время один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу, который был наиболее активен физически.

По версии следствия, сотрудник полиции ударил 19-летнего парня ногами и руками, пытаясь преодолеть сопротивление. Уточняется, что полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, позже пострадавший был госпитализирован.

Других правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: Мужчина попал в больницу с ножевым ранением после конфликта в Москве

Происшествиявыстрелполицейский
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сказка об очень злой фее и волшебных цветах

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте