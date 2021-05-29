Полицейский случайным выстрелом тяжело ранил нарушителя в Новосибирской области

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Инспектор ДПС случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего нарушителя ПДД в Новосибирской области. Об этом в субботу, 29 мая, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Превышение должностных полномочий».

Инцидент произошел на 61-м километре трассы Р255 «Сибирь» в пятницу, 28 мая. Водитель автомобиля не остановился по требованию сотрудника ДПС, а продолжил ехать в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время машина свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились в разные стороны.

Позже полиция задержала одного из нарушителей, а двое других пассажиров авто вернулись к машине и начали оказывать сопротивление. В это время один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил в юношу, который был наиболее активен физически.

По версии следствия, сотрудник полиции ударил 19-летнего парня ногами и руками, пытаясь преодолеть сопротивление. Уточняется, что полиция оказала раненому первую медицинскую помощь, позже пострадавший был госпитализирован.

Других правонарушителей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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