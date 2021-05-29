Мужчина попал в больницу с ножевым ранением после конфликта в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 1 Карта всех событий

Мужчина доставлен в больницу с ножевым ранением, полученным в ходе конфликта в Москве. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел по адресу Большая Черкизовская улица, дом 1. Во время конфликта мужчина получил ножевое ранение, его госпитализировали.

Полицейские задержали двоих подозреваемых, их доставили в отдел полиции. Ведется доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, агентство городских новостей «Москва» сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержанные находились в нетрезвом состоянии.

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