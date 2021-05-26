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Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после разбойного нападения в Москве
Фото: Пресс-служба Госдумы

Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями после разбойного нападения в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Таллинская улица, 17к2 Карта всех событий

Неизвестные обокрали мужчину и нанесли ему ножевые ранения на северо-западе Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице в среду, 26 мая.

Инцидент произошел в ночь с понедельника, 24 мая, на вторник, 25 мая, возле второго корпуса дома 17 по улице Таллинская. Двое неизвестных напали с ножом на прохожего, после чего украли у него 20 тысяч рублей.

Мужчину госпитализировали с ушибом головы и колото-резаными ранениями двух пальцев на руке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что санитарный вертолет доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу.

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