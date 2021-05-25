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Санитарный вертолет доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБм

Санитарный вертолет доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Зеленоград, 1-й микрорайон Карта всех событий

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) доставил выпавшего из окна ребенка в московскую больницу. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

В 1-м микрорайоне Зеленограда восьмилетний мальчик выпал со второго этажа жилого дома. Бригада скорой помощи привезла ребенка на спортивное поле, где находился санитарный вертолет. Пострадавшего эвакуировали в больницу.

На борту пациента сопровождали врачи, которые поддерживали и контролировали состояние мальчика.

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