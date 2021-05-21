Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП в московскую больницу

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Барышевская роща Карта всех событий

Санитарный вертолет эвакуировал девушку с различными травмами, которая пострадала в ДТП, в московскую больницу. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в Щербинке на пересечении улицы Барышевская роща и Остафьевского шоссе. По предварительным данным, грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии пострадало три человека.

Двух пострадавших доставили в больницы, а девушку с более серьезными травмами пришлось эвакуировать на санитарном вертолете Московского авиационного центра (МАЦ). В течение полета врачи поддерживали и контролировали состояние пациентки.

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