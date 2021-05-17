Столичные спасатели помогли еще одному семейству лисят

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Заревый проезд, дом 8, корпус 2. Карта всех событий

Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детского сада. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Животных обнаружили в детском саду по адресу Заревый проезд, дом 8, корпус 2.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра. Они поймали лисят с помощью сачка и передали работникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В ближайшее время лисы будут отпущены в естественную среду обитания.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Отмечается, что ни один лисенок не пострадал в ходе спасательной операции.

Ранее «ВМ» писала о спасении пятерых лисят на юге Москвы. Первой на территории одного из детских садов увидели лису. Позже из-под веранды достали ее детенышей.

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