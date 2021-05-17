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Столичные спасатели помогли еще одному семейству лисят
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Столичные спасатели помогли еще одному семейству лисят

Полина Долганова

Животные
Заревый проезд, дом 8, корпус 2.Карта всех событий

Семейство лис обосновалось под уличной верандой игровой площадки детского сада. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщили в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Животных обнаружили в детском саду по адресу Заревый проезд, дом 8, корпус 2.

На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра. Они поймали лисят с помощью сачка и передали работникам Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В ближайшее время лисы будут отпущены в естественную среду обитания.

Столичные спасатели помогли еще одному семейству лисятФото: Департамент ГОЧСиПБ

Отмечается, что ни один лисенок не пострадал в ходе спасательной операции.

Ранее «ВМ» писала о спасении пятерых лисят на юге Москвы. Первой на территории одного из детских садов увидели лису. Позже из-под веранды достали ее детенышей.

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лисаживотныеспасатели
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