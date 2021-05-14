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«Весенние бонусы»: Московский зоопарк показал, как черепах кормят ивовыми ветками
Фото: pixabay.com/ru

«Весенние бонусы»: Московский зоопарк показал, как черепах кормят ивовыми ветками

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сухопутные черепахи в Московском зоопарке вскоре переедут в уличные вольеры. Об этом сообщили в столичном зоосаде в пятницу, 14 мая.

— Сухопутные черепахи со дня на день переедут в свои уличные вольеры, которые уже успели покрыться свежей травой. Но они уже получают первые «весенние бонусы» — в их рацион добавились свежие ивовые ветки, — рассказали в организации.

Зиму животные провели на своеобразном «спа-курорте», который расположился в павильоне «Бабочки тропиков», где для них поддерживалась комфортная температура и влажность воздуха.

Ранее сообщалось о том, что лисье семейство, которое спасли в Москве, выпустили на свободу в ТиНАО.

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