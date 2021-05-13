Лисье семейство, которое спасли в Москве, выпустили на свободу в ТиНАО

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Семейство лисят, которое спасли на юге города, выпустили на территории Новой Москвы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 13 мая.

— Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята, — рассказали в ведомстве.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

На этой территории есть старая лисья нора, в которой могут поселиться животные, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что пятерых лисят спасли пожарные на юге Москвы.

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