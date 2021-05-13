Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, памятник природы Серебряный бор Карта всех событий

Волонтеры выпустили на свободу 20 летучих мышей в Серебряном бору, благополучно перезимовавших в центре реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке.

Среди выпущенных зверьков были 19 двухцветных кожанов и одна рыжая вечерница. Все они полностью здоровы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Некоторые рукокрылые поторопились взлететь, другие же сначала осмотрели территорию, а уже затем поднялись в воздух.

По словам специалистов, двухцветный кожан чаще всего прячется в строениях и зданиях.

В прошлом году в Серебряном бору установили пять домиков для летучих мышей. Сотрудники парка надеются, что вскоре они обзаведутся постояльцами.

Центр реабилитации рукокрылых при Московском зоопарке каждый год принимает около 100 летучих мышей разных видов, которые нуждаются в помощи. Чаще всего встречается двухцветный кожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее жителям столицы рассказали, как правильно вести себя при встрече с летучими мышами, которые проснулись после спячки.

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