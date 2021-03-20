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Жителям столицы объяснили правила поведения при встрече с летучей мышью
Фото: pixabay.com

Жителям столицы объяснили правила поведения при встрече с летучей мышью

Анастасия Колоскова

Город

Жителям столицы рассказали, как правильно вести себя при встрече с летучими мышами, которые могут проснуться уже в конце марта или в апреле.

В Мосприроде уточнили, что спячка животных длится шесть–восемь месяцев. Это время они проводят в укромных местах, прикрепившись лапками к потолку. Иногда они просыпаются, чтобы оценить обстановку.

При выходе из анабиоза рукокрылые сильно дрожат. Таким образом они разогревают тело.

По словам специалистов, все шесть видов летучих мышей, которые встречаются в столице, занесены в Красную книгу Москвы. Они выбирают себе для жилища заброшенные здания, балконы, чердаки, расщелины коры и поврежденные деревья. Летом их можно заметить в природных парках Москвы. Отмечается, что животные способны за час съесть более 200 вредных насекомых.

Летучим мышам позволяет ориентироваться в пространстве удивительная способность — ультразвуковая эхолокация. Рукокрылые могут общаться на своем языке, для чего используют писк. Он способны даже петь песни на высоких частотах.

Специалисты обращают внимание, что при встрече с летучей мышью нельзя поддаваться панике и пугать животное. Их не стоит брать голыми руками.

Жителям столицы объяснили правила поведения при встрече с летучей мышьюФото: Официальный сайт мэра Москвы

Залетевшую в помещение летучую мышь следует изолировать в комнате и подождать, когда она успокоится. После этого надеть на руки плотные перчатки и накрыть животное тканью. Далее летучую мышь нужно посадить в коробку с маленькими отверстиями и вынести на улицу. Если на животное выглядит больным или имеет травмы, то его необходимо отвезти в центр реабилитации рукокрылых, который находится в Московском зоопарке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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летучие мышиповедениеМосприрода
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