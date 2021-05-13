Пятерых лисят спасли пожарные на юге Москвы

Фото: Telegram / Городское Хозяйство Москвы

Пятерых лисят спасли на юге города. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в четверг, 13 мая.

Первой на территории одного из детских садов увидели лису. Ее поймали с помощью сачка, а лисята находились под верандой здания.

Их достали при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента — специалисты вскрыли пол и подняли настил веранды.

Семейство животных передали в департамент природопользования и охраны окружающей среды. Вскоре их вернут в естественную среду обитания, отмечает Telegram-канал ведомства.

Ранее эксперт разъяснила, чего нельзя делать при встрече с дикими животными.

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