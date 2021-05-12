«Вышли из спячки»: Московский зоопарк рассказал о пробуждении сурков

Фото: moscowzoo.ru / Официальный сайт Московского зоопарка

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка рассказали о том, что сурки вышли из спячки. Об этом они сообщили в официальном Instagram-аккаунте.

В Instagram-аккаунт зоопарка выложили видео, где двое сурков активно гуляют по «роскошному зелёному ковру» в вольере.

— Наши сурки вышли из спячки почти два месяца назад и сейчас активно осваивают свои владения, — написал представитель Московского зоопарка под постом.

Также представители зоопарка рассказали об изменении в питании у животных, подчеркнув, что оно меняется в зависимости времени года. Сразу после пробуждения сурки получали свежий салат и микс из овощей. На данный момент рацион грызунов состоит из 80 процентов растительно-овощной пищи. Однако зоологи уже постепенно дают им злаковые и немного орехов. Постепенно их питание будет меняться за счет калорийности продуктов.

Читайте также: Российские ученые разработали имплант для лечения собак с коллапсом гортани