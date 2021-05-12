Российские ученые разработали имплант для лечения собак с коллапсом гортани

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Российские ученые разработали титаново-никелевый имплант для лечения собак с коллапсом гортани. Он представляет собой перфорированный стент, который был изготовлен из материала с эффектом памяти формы.

Таким образом, разработка российских исследователей поддерживает хрящи гортани в оптимальном положении и дает возможность дышать животным. Эффективность данного устройства уже доказана: импланты были успешно установлены двум мопсам. В настоящее время ученые создают более технологичный и экономичный образец с улучшенными характеристиками.

Над данным проектом работают сотрудники НИТУ «МИСиС». По информации, предоставленной пресс-службой вуза, имплант был разработан по инициативе ветеринарной клиники при Онкологическом центре имени Н. Н. Блохина. Коллапс гортани у собак считается опасным заболеванием, из-за которого животные не могут дышать естественным образом. До этого единственным способом лечения данной тяжелой болезни было наложение трахеостомы, то есть специальной трубки, устанавливаемой через кожный покров в трахею в области шеи.

— Опытный образец новой разработки представляет собой опорный каркас в форме эллиптического цилиндра, выполненного из перфорированной ленты никелида титана, — объяснил один из авторов работы, магистрант кафедры обработки металлов давлением НИТУ «МИСиС» Дамир Ашимбаев.

По его словам, подобное устройство принимает нужную форму в интервале температур от 38 до 45 градусов по Цельсию, отмечает RT. Он также подчеркнул, что имплант не дает перекрывать дыхательные пути и возвращает собаке возможность дышать. Клинические испытания были проведены на двух мопсах. Спустя два с половиной месяца после установки данных имплантов, у «пациентов» наблюдается прорастание ткани сквозь перфорации, а также видна полная интеграция разработки с гортанью.

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