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Бельгийские ученые разработали самонастраиваемый имплантируемый слуховой аппарат
Фото: pexels.com / Ksenia Chernaya

Бельгийские ученые разработали самонастраиваемый имплантируемый слуховой аппарат

Никита Абрамов

Наука

Исследователи из Бельгии создали новую версию имплантируемых слуховых аппаратов, которые способны автоматически подстраиваться под владельца с помощью специальных электродов, отслеживающих изменения в мозге.

— Благодаря этому мы можем объективно оценивать качество работы протеза, не опираясь на ощущения пациента, а также наблюдать за ними в повседневной обстановке, — рассказал один из создателей аппарата, профессор Левенского католического университета Том Франкарт.

По мнению исследователей, в долгосрочной перспективе использование таких устройств поможет не тратить большое количество времени на настройку импланта в больнице.

Имплантируемые слуховые аппараты используются в медицине уже 40 лет. Франкарт с коллегами предположили, что если имплант будет иметь обратную связь с мозгом владельца, то это поможет избежать долгой и кропотливой настройки аппарата.

Исследователями был разработан новый тип электродов, адаптированных и для отправки информации в слуховой нерв, и для ее считывания. По их мнению, в дальнейшем можно будет модифицировать устройства таким образом, чтобы врачи подключались к ним через Сеть и удаленно настраивали работу, пишет Scientific Reports.

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