ВЦИОМ: Российская молодежь чаще всего из известных ученых называет Илона Маска

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Российская молодежь из известных ученых чаще всего упоминает главу компании SpaceX Илона Маска, астрофизика Стивена Хокинга и российского математика Григория Перельмана. Об этом во вторник, 30 марта, заявил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов.

По его словам, основным источником информации о науке в целом для молодых людей оказываются интернет и видеопорталы.

— Основной источник получения информации о науке для молодых людей — интернет, социальные сети, площадки с видеоконтентом, сайты учебных заведений. Реже — телевидение. Количество информации о науке достаточное. Однако качество невысокое, — приводит слова Львова РИА Новости.

На вопрос о важности в России развития науки и технологий по шкале от 1 до 10 участники опроса от 18 до 24 лет называли цифру 8,8. Респонденты 25–34 и 60 лет и старше — 9,3. При этом полностью доверяют российским ученым только 24 процента опрошенных, а 50 процентов «скорее согласны» с этим утверждением.

Уточняется, что в опросе поучаствовали 1,6 тысячи жителей страны от 18 лет.

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