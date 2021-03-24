Илон Маск заявил, что электромобили Tesla можно будет купить за биткоины

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Электромобили Tesla можно будет купить за биткоины. Об этом рассказал основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

По словам Маска, за пределами США возможность оплаты биткоинами введут в конце 2021 года.

— Теперь вы можете купить Tesla за биткоины, — написал Маск в социальной сети.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

По его словам, вырученные с продаж биткоины не будут конвертироваться обратно в традиционную валюту.

В настоящее время Tesla Model S в зависимости от комплектации стоит от 78,5 тысячи долларов до 112–143 тысяч долларов. Сейчас биткоин стоит около 55 тысяч долларов, поэтому электрокар можно будет приобрести по цене от 1,4 до 2,6 биткоина.

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