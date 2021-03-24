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Илон Маск заявил, что электромобили Tesla можно будет купить за биткоины
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Илон Маск заявил, что электромобили Tesla можно будет купить за биткоины

Анастасия Волоснова

Транспорт

Электромобили Tesla можно будет купить за биткоины. Об этом рассказал основатель Tesla Илон Маск в своем Twitter-аккаунте.

По словам Маска, за пределами США возможность оплаты биткоинами введут в конце 2021 года.

— Теперь вы можете купить Tesla за биткоины, — написал Маск в социальной сети.

По его словам, вырученные с продаж биткоины не будут конвертироваться обратно в традиционную валюту.

В настоящее время Tesla Model S в зависимости от комплектации стоит от 78,5 тысячи долларов до 112–143 тысяч долларов. Сейчас биткоин стоит около 55 тысяч долларов, поэтому электрокар можно будет приобрести по цене от 1,4 до 2,6 биткоина.

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