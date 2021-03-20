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Маск по-русски прокомментировал попытку кибератаки на Tesla
Фото: NASA / Aubrey Gemignani

Маск по-русски прокомментировал попытку кибератаки на Tesla

Иван Юминов

Общество

Генеральный директор электромобильной компании Tesla Илон Маск оставил комментарий на русском языке под новостью о признании хакером из России вины в попытке взлома его компании.

Предприниматель процитировал писателя Федора Достоевского, заменив в фразе букву «и» на «i».

Комментарий Маска появился на фоне того, что россиянин Егор Крючков в американском суде признал себя виновным в попытке кибератаки на Tesla. Он пытался нанять сотрудника компании, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение на заводе в штате Невада, чтобы затем вымогать деньги. Ему грозит тюремное заключение сроком на пять лет.

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