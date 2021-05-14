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Двух птиц эму поселили в центре воспроизводства Московского зоопарка
Фото: Pixabay

Двух птиц эму поселили в центре воспроизводства Московского зоопарка

Юлия Павлушова

Город

Центр воспроизводства столичного зоопарка принял двух птиц эму в Подмосковье. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщает пресс-служба зоосада.

Австралийские птицы напоминают динозавров. У них мощные ноги и перья, похожие на шерсть. Эму — вторая по величине птица после африканского страуса. Новоприбывших поселили на территории отдела копытных около поселка Сычево в Волоколамском районе.

По словам сотрудников зоосада, соседи отнеслись к эму по-разному. Птицы подружились и побегали вместе с лошадью Пржевальского, а джейраны равнодушно отреагировали на новых обитателей.

Ранее лисье семейство, которое спасли в Москве, выпустили на свободу в ТиНАО.

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зоопаркприродаптицы
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