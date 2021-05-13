Хатанга или Рада: голосование за имя для медвежонка в Московском зоопарке продлили до 19 мая

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк предложил москвичам выбрать имя для маленькой белой медведицы, которая была спасена с острова Большевик Красноярского края и живет в столичном зоосаде уже три недели.

— У нас есть два варианта: Хатанга и Рада. Хатанга — по названию села, ближайшего крупного населенного пункта, рядом с которым был спасен медвежонок. Таймырское село Хатанга находится посреди арктической тундры, далеко за полярным кругом. Имя Рада (сокращенно от Радуга) предложили киперы и зоологи, которые ухаживают за мишкой, — написали сотрудники зоопарка в официальном Instagram-канале.

Свою версию москвичи могут указать с 13 до 19 мая в комментариях к фотографии медведицы на страницах зоосада в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и «Одноклассники».

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке поселился белый медвежонок, который был найден на арктическом севере Красноярского края. Вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. Позже медвежонка нашли на другой базе, после чего было принято решение отвезти животное в зоопарк.

Зоологи выяснили, что самке чуть больше года. Она была слишком истощена и весила всего 56 килограммов вместо положенных 90 килограммов.

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