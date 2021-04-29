Спасенный в Арктике белый медвежонок поселился в Московском зоопарке

Фото: facebook/MoscowZoo

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Спасенный с острова Большевик в Красноярском крае белый медвежонок теперь живет в Московском зоопарке. Об этом сообщили на официальной странице зоопарка в Facebook в четверг, 28 апреля.

На арктическом севере Красноярского края вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели белого медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Маленькая медведица потеряла маму и пришла к людям, которые кормили ее, но не смогли взять с собой при отъезде. Позже медвежонка нашли на другой базе, после чего было принято решение отвезти животное в зоопарк.

В пресс-службе Московского зоопарка пояснили, что животное не умело охотиться и рассчитывало лишь на пищу людей, из-за чего у него могли возникнуть трудности в жизни в дикой природе. Медвежонка доставили в Московский зоопарк 21 апреля на реабилитацию. В пресс-службе назвали переселение животного «вынужденной мерой».

— Сейчас он уже неделю здесь и за это время успел освоиться во внутренних помещениях павильона «Полярный мир», радостно играется и с аппетитом ест. В наших ближайших планах — адаптировать медвежонка к наружному вольеру, где есть бассейн и гравийная ванная, — пояснили в зоосаде.

В столичном зоопарке будут обеспечивать безопасную и комфортную жизнь медвежонку, а также решать его дальнейшую судьбу.

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